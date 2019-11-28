Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Десятиградусные морозы ожидают москвичей в начале зимы

1 434
0 Оставить комментарий

Десятиградусные морозы ожидают москвичей в начале зимы

Москва, 28 ноября. В столичном регионе резко похолодает в первый день декабря, ночная температура воздуха составит 10 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

1 декабря местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В первый день зимы ветер усилится до 15 метров в секунду, отмечает «Вечерняя Москва».

 2 и 3 декабря сохранится морозная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидромецентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 декабря в Москве появится устойчивый снежный покров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров