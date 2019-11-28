Десятиградусные морозы ожидают москвичей в начале зимы

Москва, 28 ноября. В столичном регионе резко похолодает в первый день декабря, ночная температура воздуха составит 10 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

1 декабря местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В первый день зимы ветер усилится до 15 метров в секунду, отмечает «Вечерняя Москва».

2 и 3 декабря сохранится морозная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 1-6 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидромецентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 декабря в Москве появится устойчивый снежный покров.