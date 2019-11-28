Собянин объяснил, почему москвичи не смогут отдохнуть 31 декабря

Москва, 28 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 31 декабря в столице не получится сделать выходной. В предновогодние дни всегда больше работы.

В Томске местные власти сделали 31 декабря выходным днем. Однако, «такая красивая жизнь» недоступна для москвичей, считает Собянин, его слова приводит Infox.ru.

«Я могу для своих чиновников сделать выходным днем, но мы, работаем больше в предновогодние дни, поэтому они нужны на работе», — сказал градоначальник в интервью РИА Новости.

Собянин добавил, что не может коммерческие предприятия обязать сделать последний день декабря праздничным днем, отмечает РИАМО.

Он также напомнил, что во многих офисах есть традиция собираться 31 декабря и праздновать Новый год. Поэтому многие с удовольствием проводят этот день на работе.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала подготовка к масштабному фестивалю «Путешествие в Рождество», который состоится с 13 декабря по 12 января. На десятках площадок проведут конкурсы, спортивные соревнования, эстафеты, концерты и ледовые шоу.