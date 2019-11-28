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Собянин пообещал не вводить платный въезд в Москву

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Собянин пообещал не вводить платный въезд в Москву

Москва, 28 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет платного въезда и власти не собираются его вводить.

Градоначальник прокомментировал транспортную ситуацию в столице.

«В Москве платного въезда нет и не планируется», — сказал Собянин, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что платная парковка на четверть уменьшила количество автомобилей в центре Москвы. Она помогла стабилизировать проблему с пробками.

Ранее Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проехали на поезде Московских центральных диаметров и пообщались с пассажирами. Они пообещали учесть пожелания по развитию диаметров.

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