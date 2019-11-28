Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Подмосковье уволили воспитателя детсада, бившего ребенка книгой по голове

84
0 Оставить комментарий

В Подмосковье уволили воспитателя детсада, бившего ребенка книгой по голове

Москва, 28 ноября. Воспитателя детского сада в подмосковном Одинцово уволили после инцидентов с рукоприкладством. 

В полицию заявила мама 5-летнего мальчика, у которого после похода в садик появились ссадины. Ребенок пожаловался, что воспитатель била его книгой по голове, заставляя спать во время тихого часа.

Оказалось, это не единственный малыш, пострадавший от рук воспитателя.

«Дети жаловались, но родители думали, что это каприз», — расказала женщина, ее слова приводит KP.Ru.

В итоге некомпетентного воспитателя уволили, а к пострадавшим детям направили психолога. Заведующая дошкольного учреждения заявила, что не была в курсе инцидентов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке у воспитателя обнаружили открытую форму туберкулеза. При этом педагог при поступлении на работу предоставлял справку о прохождении медкомиссии.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров