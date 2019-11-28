Москвич угнал авто каршеринга и протаранил машину известной теннисистки

Москва, 28 ноября. Молодой москвич угнал автомобиль каршеринга и устроил ДТП на 15-м километре Рублево-Успенского шоссе.

Сотрудников ГИБДД привлек неадекватный водитель каршеринга. Полицейские попытались остановить Mercedes, но молодой человек не подчинился требованиям дорожной полиции.

Авто каршеринга попыталось скрыться, сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем. В итоге через пять километров автомобиль врезался в Volvo, за рулем которого находилась теннисистка Екатерина Алай.

Девушка не пострадала, но автомобиль нарушителя получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению, пишет KP.Ru.

Полиция выяснила, что 19-летний парень воспользовался сервисом каршеринга через чужой аккаунт, что приравнивается к угону. Подозреваемого задержали, внутри машины нашли приспособление для употребления наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина угнал ВАЗ. Полицейским пришлось открыть огонь на МКАД, чтобы остановить злоумышленника.