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Московский арбитраж оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

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Московский арбитраж оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

Москва, 28 ноября. Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию певицы Ольги Бузовой «Бузова Рест Компани».

Известная российская певица и телеведущая развивает сеть ресторанов BUZfood. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при обороте спиртосодержащей продукции.

В материалах суда не уточняется, в чем состояло нарушение Бузовой. Штраф певица должна оплатить в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в силу.

Как пишет РИА Новости, на сайте BUZfood упоминается только три ресторана, два из которых находят в Москве и один — в Петербурге. Причем столичные рестораны не работают по техническим причинам.

Ранее Ольга Бузова заявила, что планирует выпускать алкогольную продукцию под собственным именем. Речь идет о водке, пиве и виски.

Эта идея не понравилась главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, он раскритиковал Бузову.  Российский политик уверен, что звезды должны пропагандировать здоровый образ жизни, а не рекламировать спиртные напитки.

Это не первое предприятие Бузовой, которое вызвало общественный резонанс. Ранее Бузова говорила о запуске собственной криптовалюты «бузкоин». О результатах проекта пока не сообщается.

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