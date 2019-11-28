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Более 165 схем метро установили на платформах МЦД в Москве

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Более 165 схем метро установили на платформах МЦД в Москве

Москва, 28 ноября. На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) почти завершили установку схем столичного метрополитена, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Рабочие разместили более 165 схем метро. Указатели появляются в пристанционной и платформенной зонах, пишет РИАМО.

Напомним, что МЦД официально запустили 21 ноября. На открытии диаметров присутствовал президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие чиновники.

Только за первые несколько дней работы поезда МЦД перевезли почти 1,4 млн пассажиров. Сергей Собянин пообещал устранить все технические проблемы с МЦД в ближайшее время.

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