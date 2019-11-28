Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Спорт! Снег! Смех!»

Москва, 28 ноября. Фестиваль зимних видов спорта «Спорт! Снег! Смех!» пройдет в подмосковном городе Дмитров.

7 декабря в клубе Леонида Тягачева пройдет массовый лыжный спуск. На фестивальной площадке выстутят местные музыкальные коллективы и известные артисты.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуазова пригласила жителей региона на праздник.

«Именно 7 декабря «Степаново», «Сарачаны», «Целеево», центр Тягачева откроют свои склоны», — сказала Виртуозова, ее слова передает «360».

Добраться до Дмитрова можно на электричке от Савеловского вокзала или автобусом от станции метро «Алтуфьево».

Ранее сообщалось, что в Москве 13 декабря по 12 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого состоится несколько великолепных ледовых шоу с участием Евгения Плющенко и Петра Чернышева.