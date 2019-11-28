Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Многодетным семьям из Подмосковья начнут выдавать электронные удостоверения

619
0 Оставить комментарий

Многодетным семьям из Подмосковья начнут выдавать электронные удостоверения

Москва, 28 ноября. Многодетным семьям из Подмосковья будут выдавать электронные удостоверения, сообщил министр информационных технологий региона Максим Рымар.

Получить новое удостоверение можно с 2020 года. Переход на реестровую модель возможен по желанию заявителя. Она поможет отказаться от бумажного документооборота.

Благодаря электронному удостоверению на региональном портале госуслуг появится комплекс частично заполненных заявлений на получение социальных карт, бесплатное предоставление земельного участка, назначение ежемесячной компенсации на оплату ЖКХ, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что власти Московской области выделили более 100 млн рублей на покупку школьной формы для детей из многодетных семей. Помощь получили более 35 тысяч учеников.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров