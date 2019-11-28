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Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов с Алисой Фрейндлих

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Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов с Алисой Фрейндлих

Москва, 28 ноября. Фильмы с участием Алисы Фрейндлих покажут в сети кинотеатров «Москино» к 85-летию народной артистки СССР, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Показы начнутся с 4 по 10 декабря,  а юбилей народная любимица отметит 8 декабря. Зрители увидят фильмы «Сталкер», «Служебный роман», «Успех», «Простая смерть» и другие картины, пишет РИАМО.

Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов с Алисой Фрейндлих

Советская актриса родилась в Ленинграде в 1934 году. Она окончила театральный институт имени Островского и с 1983 года работает в театре имени Товстоногова.

Фрейндлих трижды стала лауреатом премии РСФСР имени Станиславского, обладательницей премии правительства РФ и получила многие другие престижные награды.

Одна из ярких ролей Фрейндлих — карьеристки Людмилы Калугиной из фильма «Служебный роман». Ее партнером по съемочной площадке стали Андрей Мягков и Олег Басилашвили. 

В комедии режиссера Эльдара Рязанова показаны отношения руководителя-женщины и ее подчиненного.

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