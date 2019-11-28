Небольшой снег ожидает москвичей 28 ноября

Москва, 28 ноября. Облачная погода и околонулевые температуры ждут москвичей в четверг, пишут «Метеоновости».

Москву накрыла западная периферия антициклона. Местами в столице пройдет небольшой снег, столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов мороза. В Подмосковье — от 5 градусов мороза до 0.

Атмосферное давление возвращается к норме, оно составит 746 мм ртутного столба. Метеозависимые москвичи могут почувствовать себя хуже из-за перепада давления, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Москву укроет снегом к 1 декабря.