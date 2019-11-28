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Москвичи оценили благоустройство столичных парков

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Москвичи оценили благоустройство столичных парков

Москва, 28 ноября. Участники голосования на сайте «Активный гражданин» выбрали парки с лучшим благоустройством, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победителям голосования стали парки «Ходынское поле», 850-летия Москвы, «Академический», «Южное Бутово» и парк усадьбы Люблино. За благоустройство проголосовали более 179 тысяч человек.

90% москвичей оценили обновление зон отдыха на «отлично», только 7% поставили отметку «хорошо», пишет издание «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, лидером голосования назвали парк «Ходынское поле», за него проголосовали более 11 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что Москва готовится к фестивалю «Путешествие в Рождество», на котором выступят известные артисты и фигуристы.

 

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