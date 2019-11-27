Такси снесло остановку на севере Москвы

Москва, 27 ноября. Такси снесло остановку общественного транспорта на Бескудниковском бульваре в Москве. Видео с места ДТП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 27 ноября. По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Московской области.

Водитель не справился с управлением и сбил дорожный знак, после чего его авто вынесло на встречную полосу. Машина вылетела на обочину, где находились люди.

Пешеходы разбежались в разные стороны, а такси влетело в остановку. Прибывшая на место происшествия скорая госпитализировала водителя.