Мосгордума приняла бюджет на 2020-2022 годы

Москва, 27 ноября. Московская городская дума в ходе заседания приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы, сообщил глава парламента Алексей Шапошников.

В документ внесли семь поправок, поступивших от депутатов. Бюджет поддержали все фракции городского парламента.

Шапошников добавил, что несколько поправок были разработаны депутатами разных фракций. По его мнению, это свидетельствует о настрое членов Мосгордумы на конструктивную работу, пишет «Вечерняя Москва».

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