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ЦОДД предупредил автомобилистов о гололедице и ледяном дожде в Москве

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ЦОДД предупредил автомобилистов о гололедице и ледяном дожде в Москве

Москва, 27 ноября. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок на авто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

В ночь на 28 ноября ожидается снег и ледяной дождь. Автомобилистам напоминают о необходимости заменить резину на зимнюю, отмечает «Вечерняя Москва».

В ЦОДД попросили водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД, пишет АГН «Москва»

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что к 1 декабря Москву укроет снегом, в столице похолодает.

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