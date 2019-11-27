Московские археологи нашли в 2019 году более 10 тысяч артефактов

Москва, 27 ноября. Более 10 тысяч археологических находок сделали в Москве с начала года, сообщили в департаменте культурного наследия столицы.

Глава департамента Алексей Емельянов рассказал, что археологи работали на 100 различных площадках. Почти треть артефактов нашли в ходе программы по благоустройству Москвы.

Самыми интересными находками стали британская лошадка, курительная трубка из Голландии, японская ваза. Емельянов добавил, что все это подтверждает наличие культурных связей с восточными и западными странами, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что рядом со столичным парком «Зарядье» нашли уникальный деревяннфй крест с изображением христианского святого Сергия Радонежского.