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Специалисты начали итоговую проверку перед открытием «Острова мечты» в Москве

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Специалисты начали итоговую проверку перед открытием «Острова мечты» в Москве

Москва, 27 ноября. В парке развлечений «Остров Мечты», который строится на юге столицы, ведут проверку, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. После устранения замечаний специалистов будет решаться вопрос о вводе парка в эксплуатацию.

По словам руководителя ведомства Олега Антосенко, безопасности на объекте уделяется большое внимание. Окончательное заключение сделает Центр экспертиз.

Крупнейший в Европе тематический парк «Остров Мечты» могут открыть в декабре. Ориентировочная цена билета — три тысячи рублей, пишет РИАМО.

Ранее в Москве стартовал сезон зимних развлечений. На ВДНХ и в парке Горького открылись самые большие в столице ледовые катки.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на катки. Для многих категорий граждан власти предусмотрели скидки.

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