Вильфанд рассказал, когда Москву укроет снегом

Москва, 27 ноября. Устойчивый снежный покров появится в Москве к началу календарной зимы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег выпадет к 1 декабря, слой будет небольшим, но укроет землю, отмечают «Аргументы и Факты». По словам синоптика, в последние дни ноября ожидается и снег, и мокрый снег, переходящий в дождь.

Днем температуры воздуха будут околонулевые. На 2 и 3 декабря прогнозируют мороз, по ночам столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что в этом году зима будет аномально теплой и короткой в Центральной части России.