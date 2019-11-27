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Воробьев рассказал, что изменится после запуска трассы М-11

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Воробьев рассказал, что изменится после запуска трассы М-11

Москва, 27 ноября. Новая трасса М-11 из Москвы в Петербург увеличит пассажиропоток столичных аэропортов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы М-11. После мероприятия состоялось совещание, в ходе которого выступил Воробьев.

«Платная трасса позволяет увеличивать пассажиропотоки. «Шереметьево» — аэропорт номер один страны», — прокомментировал губернатор, его слова передает «360».

Он подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры дает сотни новых рабочих мест. Кроме того, благодаря запуску М-11 снизится смертность в ДТП на Ленинградском шоссе.

Воробьев рассказал, что изменится после запуска трассы М-11

Теперь водитель большегрузов будут уходить на платную дорогу, заметил Воробьев. Ленинградское шоссе перестанет быть таким загруженным, пробки уйдут.

Рядом с М-11 открылся завод Mercedes и логистический центр «Леруа Мерлен». По словам Воробьева, власти принимают заявки от других компаний на создание центров логистики.

Ранее водители уже оценили преимущества проезда по новой трассе из Москвы в Петербург. Им понравилось идеальное покрытие дороги.

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