Форум модной индустрии пройдет в Подмосковье

Москва, 27 ноября. Форум о моде «Город для бизнеса. Oz Fashion Weekend» пройдет 30 ноября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили в министерстве инвестиций Московской области.

Замглавы правительства Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что на форуме представят кейсы по развитию бизнеса. Ведущие лица модной индустрии проведут мастер-классы для начинающих предпринимателей.

Среди участников форума — эксперты, бизнесмены, дизайнеры, поставщики материалов и фурнитуры. Они обсудят вопросы поиска квалифицированных специалистов, популяризации бренда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что в сентябре в Москве состоялась Неделя моды. Ее открытие прошло на станции метро «Деловой центр».