Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

Москва, 27 ноября. Снег и мороз ожидаются в столичном регионе в первый день декабря, погода станет по-настоящему зимней, пишут «Метеоновости».

Атмосферный фронт будет влиять на погоду в Москве до конца недели. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.

В последний день ноября пройдет мокрый снег, 1 декабря в Москве и Подмосковье появится снежный покров. Температура воздуха составит 2-5 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в столице температура воздуха составит 1-3 градуса мороза.