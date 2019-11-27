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Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

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Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

Москва, 27 ноября. Снег и мороз ожидаются в столичном регионе в первый день декабря, погода станет по-настоящему зимней, пишут «Метеоновости».

Атмосферный фронт будет влиять на погоду в Москве до конца недели. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.

В последний день ноября пройдет мокрый снег, 1 декабря в Москве и Подмосковье появится снежный покров. Температура воздуха составит 2-5 градусов мороза, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в столице температура воздуха составит 1-3 градуса мороза.

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