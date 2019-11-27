Росгвардеец спас водителя, попавшего в страшное ДТП в Москве

Москва, 27 ноября. Сотрудник Росгвардии спас водителя из покореженного автомобиля после ДТП на Калужском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в ТиНАО. Водитель «Иж» не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в информационное табло заправки.

Сотрудник Росгвардии вместе с очевидцами ДТП поспешил на помощь пострадавшему. Он вызвал на место происшествия экстренные службы.

Мужчину с многочисленными травмами извлекли из автомобиля и отправили в одну из московских больниц.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы помогли найти заблудившегося пенсионера. Оказалось, что 85-летний мужчина потерял ориентацию в пространстве и не мог вернуться домой.