Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами МЦД

Москва, 27 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья проехали на поездах МЦД и пообщались с пассажирами.

Главы столичного региона поблагодарили пассажиров за добрые отзывы и пообещали учесть все пожелания по поводу работы Московских центральных диметров и благоустройства территории.

Пассажиры также поделились с Собяниным и Воробьевым своим мнением о развитии «наземного метро».

Напомним, что первый и второй диаметры официально открыли 21 ноября. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и глава Минтранса Евгений Дитрих.

МЦД-1 и МЦД-2 соединили столицу с Московской областью, поезда следуют с 05.30 до 01.00 без окон в расписании, пишет «360». Власти планируют увеличить число вагонов для комфортного размещения пассажиров.

Известно, что за первые дни работы МЦД ими воспользовались более 1,4 млн пассажиров. Такой ажиотаж связан с популярностью направления.