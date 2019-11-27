Плющенко выступит на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве

Москва, 27 ноября. Известный российский фигурист Евгений Плющенко выступит на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 40 площадок рождественского фестиваля разместят в округах Москвы. Праздничные мероприятия стартуют с 13 декабря по 12 января.

Народные гуляния состоятся на Манежной и Красной площадях, Новом Арбате. Москвичам покажут ледовые шоу, театральные постановки, на сцене выступят известные музыканты.

На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу Петра Чернышева, а на площади Революции представит свой спектакль Евгений Плющенко, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Москве открылись два крупнейших катка — в парке Горького и на ВДНХ. Столичные власти разработали систему скидок при посещении катков для держателей карт москвича, пенсионеров, студентов, детей до 6 лет.