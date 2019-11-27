Почти 40 лыжных трасс появится в парках Подмосковья

Москва, 27 ноября. Более 30 природных зон обустроят в Московской области для активного отдыха, там появится 39 лыжных трасс.

Как сообщили в министерстве благоустройства Московской области, речь идет о лесах, садах, ландшафтных объектах. Для местных жителей откроют 22 прогулочные зоны, 18 горок для катания на санках, восемь мест для барбекю.

Больше всего развлечений появится на стадионе имени Резцовой в Сергиевом Посаде, в парке 50-летия Октября в Коломенском, пишет РИАМО.

Приготовления в Новому году начались во всех регионах России. Ранее сообщалось, что в Москве 23 ноября открыли самый большой каток на ВДНХ.

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей города провести праздники на катках. Для многих категорий граждан билеты на каток сделали льготными.