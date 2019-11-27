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Власти Москвы рассказали о льготных билетах на катки в парке Горького и ВДНХ

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Власти Москвы рассказали о льготных билетах на катки в парке Горького и ВДНХ

Москва, 27 ноября. Льготные билеты на катки в парке Горького и ВДНХ могут получить держатели карты москвича, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Бесплатно покататься на ВДНХ могут дети-сироты, члены многодетных семей. Льготные билеты действуют по вторникам, средам и четвергам с 11.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 15.00.

Бесплатный вход сделали для инвалидов первой и второй групп. Покататься без оплаты могут дети до шести лет.

Для пенсионеров катание в парке Горького и на ВДНХ бесплатно по вторникам с 10.00 до 15.00. С 9 января студенты могут получить 50% скидку при предъявлении карты москвича, пишет РИАМО.

Два крупнейших катка открыли в российской столице 23 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей города посетить новые катки.

Он напомнил, что москвичи могут прийти со своими коньками или взять напрокат. Рядом с катками работают фуд-корты и другая инфраструктура для приятного отдыха.

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