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Педиатр рассказала, как вырастить здорового ребенка

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Педиатр рассказала, как вырастить здорового ребенка

Москва, 27 ноября. Педиатр Олеся Сергеичева рассказала, как вырастить здорового и счастливого ребенка. По ее словам, очень многое зависит от питания.

Специалист уверена, что детей лучше кормить грудным молоком до двух лет. Этот вид питания помогает сформировать иммунитет. Ни одна молочная смесь не сможет сравниться с материнским молоком.

«Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые для здорового роста», — отметила педиатр.

С шести месяцев в рацион ребенка вводят дополнительные продукты, например, мясо, рыбу, овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Врач добавил, что к трем годам рацион ребенка становится таким же, как у взрослого человека.

Диеты и вегетаринство не для детей, они могут навредить организму малыша. Ваш ребенок должен получать в равной степени белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, он еще не может адаптироваться к искусственным ограничениям без вреда для здоровья.

Сергеичева выразила сожаление, что некоторые родители отказываются от прививок. Детский организм нуждается в поддержке вакцинами. Речь идет о таких болезнях, как коклюш, туберкулез, гепатит.

Поэтому эксперт настаивает на вакцинации. Также родителям нельзя самостоятельно лечить ребенка. Малыш состоит на учете в поликлинике, поэтому все вопросы о его здоровье нужно адресовать местному педиатру.

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