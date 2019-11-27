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Круглосуточная лыжная трасса открылась в столичных «Сокольниках»

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Круглосуточная лыжная трасса открылась в столичных «Сокольниках»

Москва, 27 ноября. В столичном парке «Сокольники» открылась для катания первая всепогодная лыжная трасса, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Зимой здесь пройдут эстафеты, забеги и катания. Приходить с лыжами в «Сокольники» можно, когда темпетатура опустится ниже 0 градусов, пишет «Вечерняя Москва».

Искусственное покрытие позднее дополнят настоящим снегом. Столичные власти пригласили москвичей проехаться по новой трассе, которая работает круглосуточно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей города на катки ВДНХ и в парке Горького.

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