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Интервалы движения на МЦД-2 в среду увеличили в Москве из-за поломки токоприемника

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Интервалы движения на МЦД-2 в среду увеличили в Москве из-за поломки токоприемника

Москва, 27 ноября. Интервалы движения поездов на втором Московском центральном диаметре  был увеличен утром в среду из-за поломки токоприемника. Об этом сообщается в официальном аккаунте «Центральной пригородной пассажирской компании» в Twitter. 

Речь идет об МЦД-2 «Курско- Рижский» от Нахабина до Подольска. Интервалы движения на МЦД-2 в среду увеличили в Москве из-за поломки токоприемника. Отмечается, что сейчас эксперты выясняют причину технического сбоя. Как говорится в общении, до 07.11 по московскому времени интервалы были увеличены до 11 минут. В 07.11 интервал был восстановлен.  

«Причина излома токоприемника будет установлена вместе с РЖД. Приносим свои извинения за возможные неудобства», — указали в компании.

Интервалы движения на МЦД-2 в среду увеличили в Москве из-за поломки токоприемника

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на первых двух Московских центральных диаметрах в ближайшие две недели будет бесплатным. Кроме того, число вагонов поездов на этом направлении увеличится. Собянин объяснил эти меры значительным пассажиропотоком на МЦД. В будние дни он достигает 500 тысяч людей.

«В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10–11 вагонов», — указывалось на официальной странице мэра Москвы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства станции Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Зюзино». Ожидается, что станция полноценно заработает в 2021 году. Об этом писала RT.

 

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Источник: аккаунт «Центральной пригородной пассажирской компании» в Twitter
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