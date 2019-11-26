Москвичи устроили драку с работниками городских служб из-за парковки

Москва, 26 ноября. Массовая драка произошла в Таганском районе Москвы из-за спора о парковке. Местные жители сцепились с работниками городских служб, которые попытались срезать забор на стоянке возле жилого дома.

Как сообщает «Царьград», москвичи потратили 2 млн рублей, чтобы установить ограждение на парковке, которая является бесплатной и только для жителей окрестных домов. Они утверждают, что их действия были согласованы с городскими властями. Рабочие же пытались убрать забор, чтобы организовать на этом месте платную стоянку.

Первое время участники конфликта ограничивались разговором на повышенных тонах, однако затем он перерос в драку. В итоге 71-летнего пенсионера госпитализировали в бессознательном состоянии, еще один местный житель получил сотрясение мозга и порез на руке.

Ранее сообщалось, что городские службы снесли нелегальную парковку в Северном Бутово. Самозахват территории произошел на улице Старобитцевской, 19. Территория площадью около 1000 квадратных метров была огорожена, здесь находилась платная автостоянка. В итоге парковку снесли, а ограждение ликвидировали.

Отметим также, что Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) стала чаще штрафовать за незаконную парковку. За восемь месяцев 2019 года оштрафовала более 960 тысяч москвичей, 93 тыс. машин были эвакуированы. Бороться с правонарушителями МАДИ помогают обычные граждане, которые с помощью специального приложения отправляют фото машин, припаркованных в неположенном месте.