Фотограф проводит бесплатные мастер-классы для москвичей в Ботаническом саду

Андрей Бохан работает профессиональным фотографом в студии «R2» более десяти лет. Свой первый пленочный фотоаппарат он взял в руки, когда ему было еще 12 лет. Дебютную лекцию мастер провел в детском профессиональном лагере, где поведал о простейшем виде устройства, позволяющем получать оптическое изображение объектов. Фотограф-эксперт рассказал Федеральному агентству новостей о влиянии фотографии на жизнь человека.

«Меня направили в детский профессиональный лагерь, в фотографический кружок. Я решил привлечь внимание детей при помощи камеры-обскуры, рассказать, откуда вообще фотография появилась. Как известно, камера-обскура — это коробок с очень тоненькой дырочкой на одной стороне и матовой бумагой сзади. Я показал им этот коробок, восторг был просто дикий! Это произвело фурор даже среди взрослых, не говоря о том, какой шабаш устроила детвора в лагере», — вспоминает Андрей.

С тех пор фотограф не перестает делиться своим опытом и впечатлениями со всеми желающими. По его мнению, с помощью статического изображения можно многое сказать.

«Качество фотографии невозможно переоценить, но можно его преодолеть», — считает собеседник ФАН.

Фотография в переводе с греческого языка означает «письмо со светом».

«И если так задуматься, в этой формулировке все и заложено», — продолжает мастер.

Каждую лекцию он всегда начинает с пояснения значения слова «фотография». Самое, по его мнению, важное влияние фотографии на человека — это то, что она очень быстро передает какую-либо информацию.

«Чтобы прочесть текст, надо больше времени. Чтобы посмотреть видео, нам тоже надо больше времени. А фотография передает эмоциональное настроение, информацию», — считает фотограф.

Вторым влиянием является то, что человека привлекает оценка.

«Несмотря на то, что это может быть какой-то репортаж или фактическая фотография, это тяга человека к прекрасному», — продолжает Андрей.

Желание фотографироваться самым распространенным способом, а именно делать селфи доказывает, что человеку действительно интересен факт оценки. На сегодняшний день Андрей проводит бесплатные мастер-классы в Ботаническом саду. Ближайший пройдет 28 ноября. Он будет посвящен теме путешествий.

«Ведь многие сейчас путешествуют, и это становится культом, а мы фотографируем в путешествии как будто бы повседневную жизнь. Единственное — у нас перед объективом какие-то другие картинки. Хотя если применить какие-то алгоритмы, какой-то определенный подход, то значительно улучшится качество фотографии», — считает он.

В декабре планируются практические занятия, которые будут проходить в оранжерее. Мастер поделится опытом портретной съемки с одним источником света.