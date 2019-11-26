Москва, 26 ноября. Археологи в 2019 году нашли в Москве клад времен Николая II и мастерскую, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Как уточнили в пресс-службе, цельная шахматная фигурка слона была найдена в сентябре на Остоженке. Она вырезана из кости и принадлежит к эпохе XVII–XVIII веков.

«Во времена, когда фигурка была изготовлена, на Остоженке жило несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в августе возле Сретенки столичные археологи обнаружили следы небольшой литейной мастерской. Она находилось в этой местности в XVII — начале XVIII века. Были найдены фрагменты резервуара для воды и ремесленное оборудование.

Большой находкой в 2019 году для московских археологов стал клад монет времен Николая II. Его нашли в Костянском переулке. Стоимость находки оценивается в миллион рублей. Монеты XIX и XX веков находились в жестяной коробке. Клад обнаружили при разборе старого здания.

Ранее сообщалось, что археологи во время раскопок возле улицы Сретенки нашли старинные артефакты, которые даитруются XVIII–XIX веками. Специалисты нашли монеты, фрагменты подсвечников и курительных трубок. Среди уникальных артефактов наперсные кресты, кувшин, аптечная гирька из Германии, помадная баночка, складень с иконами.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, на этой территории раньше жили ремесленники и торговцы. Он отметил, что найденные курительные трубки похожи на турецкие.

Многие монеты датируются 1734 годом. Ранее интересные археологические находки были сделаны во время раскопок возле парка «Зарядье».

А рядом с Кремлем были найдены следы пожара, устроенного ханом Давлет-Гиреем.