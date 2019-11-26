Водитель погиб в столкновении двух грузовиков на МКАД в Москве

Москва, 26 ноября. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на 11-м километре МКАД в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отмечается, что один грузовик врезался в другой в попутном направлении. Кабину первой машины смяло, водитель погиб, оказавшись зажатым в ней. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что количество аварий со смертельным исходом в России за последний год сократилось — такие данные привело ГИБДД. Так, в 2018 году снизилось число аварий с участием пешеходов, детей и молодых водителей, а общая смертность на дорогах РФ упала на 4,6%.

В ГИБДД отметили, что в минувшем году не удалось добиться серьезного изменения в ситуации с нетрезвыми водителями. Количество аварий с участием незначительно выросло, а число погибших в таких ДТП по сравнению с 2017 годом упало лишь на два человека.. В целом, за 2018 год произошло 16,5 тысячи тяжких ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 4625 человек.

«Также упало число погибших и раненых в ДТП детей. <…> За год число жертв сократилось примерно на 7%, но число пострадавших при этом выросло на 2%», — привело текст доклада ГИБДД RT.

Ведомство обнародовало статистику за январь, показывающее заметное сокращение количества тяжких ДТП. По сравнению с январем 2017 года на 15% сократилось число погибших на дорогах.