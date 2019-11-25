Клиенты элитного фитнес-клуба в Подмосковье устроили скандал из-за душа

Москва, 25 ноября. Клиенты подмосковного премиального фитнес-клуба пожаловались на сломанные душевые и отсутствие мыла.

Один из клиентов элитного фитнес-клуба, который расположен в деревне Новинки городского округа Истра, не смог принять душ после тренировки из-за технической неисправности душевых кабинок.

По его словам, большая часть душевых кабинок была закрыта на ремонт. При этом только одна из четырех действующих душевых кабинок была в удовлетворительном состоянии, однако даже отсутствовало мыло. Мужчина пожаловался администратору, однако это не помогло.

«Вместе со мной подобную картину наблюдало много членов клуба. Некоторые отправились с жалобой в отдел продаж. А я — на ресепшн. Правда, результатов это не принесло. Руководства не было на месте», — рассказал клиент фитнес-клуба Сергей.

Он также добавил, что цена годового абонемента в этом фитнес-клубе составляет 136 тысяч рублей, а стоимость одного персонального занятия с тренером достигает пяти тысяч рублей. Кроме того, мужчина выразил готовность обратиться в суд, если руководство фитнес-клуба посчитает, что его претензии порочат их репутацию, передает «Подмосковье сегодня».