Синоптики рассказали, когда потепление придет в Москву

Москва, 25 ноября. Потепление придет в российскую столицу к середине текущей недели. Об этом рассказала журналистам в понедельник главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 25 и 26 ноября погоду будет определять еще антициклон, атмосферное давление останется повышенным, однако осадков не предвидится.

«Ближайшей ночью в Москве 9 градусов ниже ноля, по области — до 10. Дневная температура и сегодня и завтра в Москве максимально составит 2-4 градуса ниже ноля», — добавила специалист.

Позднякова указала на то, что к среде погода будет меняться: ночью потеплеет в среднем на три градуса, днем — на один. Однако, по ее словам, вторая половина недели принесет осадки в виде снега и дождя, а наибольшее количество осадков ожидается в субботу, сообщает РИА Новости.

Кроме того, синоптик предупредила, что после среды начнет понижаться атмосферное давление, погода перейдет во власть атлантического циклона.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы России с теплой погодой в декабре.