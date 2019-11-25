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Иностранец заплатил за поездку от «Шереметьево» до центра Москвы более 25 тыс. рублей

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Иностранец заплатил за поездку от «Шереметьево» до центра Москвы более 25 тыс. рублей

Москва, 25 ноября. Иностранный турист заплатил за поездку на такси от «Шереметьево» до центра столицы свыше 25 тысяч рублей. Об этом сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.

По словам потерпевшего, накануне он вызвал такси, чтобы доехать от воздушной гавани до Скатертного переулка. Поездка должна была стоить не больше 2,5 тысячи рублей, но по прибытии в пункт назначения со счета списалось 25,6 тысячи.

«Материал проверки находится в отделе полиции Пресненского района. Выясняются все обстоятельства», — следует из пресс-релиза.

Как сообщало РИАМО, в Москве собираются реализовать проект по созданию информационных стендов в аэропортах, на которых будет размещаться информация на разных языках с рекомендуемой ценой на такси от воздушной гавани до центра города.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала, как обезопасить себя во время поездки в такси и не стать жертвой водителей-мошенников. По словам экспертов, заработки таксистов сильно упали, поэтому наблюдается большая «текучка». Кроме того, много не только иногородних, но и иностранцев — граждан, приезжающих в основном из азиатских республик.

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Источник: Полиция Центрального округа Москвы
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