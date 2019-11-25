Воробьев сообщил об увеличении электричек на МЦД

Москва, 25 ноября. Электрички на Московских центральных диаметрах (МЦД) увеличат до 11 вагонов в связи с ростом пассажиропотока. Об этом написал губернатор Московской области Алексей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша задача — сделать МЦД комфортным и удобным», — отметил глава региона.

Воробьев сообщил, что в рабочие дни МЦД воспользовались свыше 500 тысяч человек. В связи с таким большим пассажиропотоком с 25 ноября на маршруте МЦД-2 Нахабино — Подольск поезда увеличат до 10–11 вагонов. Теперь в пиковые часы мест станет больше на 30%, а по сравнению с моментом запуска — на 49%. Кроме того, в течение 15 дней удлинят составы на МЦД-1 (Одинцово — Лобня), сообщает телеканал «360».

Помимо этого, Воробьев напомнил, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сделала проезд на электричках МЦД бесплатным на ближайшие две недели. За этот период ЦППК намерена произвести наладку билетной системы.

Ранее о бесплатном проезде по МЦД сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Царьград». Движение на диаметрах запустили 21 ноября. На станциях пассажирам раздали свыше 100 тысяч информационных листовок, рассказывающих о тарифах и способах оплаты на МЦД, пишет РИАМО.