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Опубликовано видео массовой драки дворников в центре Москвы

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Опубликовано видео массовой драки дворников в центре Москвы

Москва, 25 ноября. Массовая драка с участием десятков дворников на улице Ефремова в центре столицы попала на видео.

Инцидент произошел накануне вечером. На записи с места происшествия видно, как дворники начинают нападать друг на друга.

По данным СМИ в ходе драки участники использовали ломы и лопаты. Причины конфликта не сообщаются.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что в отделение были доставлены более десяти работников. По предварительным данным, серьезных повреждений никто не получил, сообщает газета «Известия».

Ранее в распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры массовой драки футбольных фанатов на стадионе Самара-Арена. Под трибунами столкнулись десятки болельщиков.

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Источник: РЕН ТВ
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