Собянин заявил, что проезд на МЦД будет бесплатным две недели

Москва, 24 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на первых двух Московских центральных диаметрах в ближайшие две недели будет бесплатным. Кроме того, число вагонов поездов на этом направлении увеличится.

Собянин объяснил эти меры значительным пассажиропотоком на МЦД. В будние дни он достигает 500 тысяч людей.

«В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10–11 вагонов», — указывается на официальной странице мэра Москвы в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства станции Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Зюзино». Ожидается, что станция полноценно заработает в 2021 году. Об этом писала RT.