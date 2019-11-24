Собянин пригласил москвичей на городские катки

Москва, 24 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить катки в парке Горького и на ВДНХ, об этом он написал в Twitter.

Градоначальник отметил, что на ВДНХ создали три тематические зоны в историческом стиле. Главной изюминкой оформления парка Горького стала космическая тематика.

«Работают пункты проката и фуд-корты. Ждем вас!» — написал Собянин.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что в Москве открылся сезон зимних развлечений. В столице работают 38 катков с искусственным льдом.

Главный каток на Красной площади заработает 29 ноября.