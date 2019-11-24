Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин пригласил москвичей на городские катки

478
0 Оставить комментарий

Собянин пригласил москвичей на городские катки

Москва, 24 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить катки в парке Горького и на ВДНХ, об этом он написал в Twitter.

Градоначальник отметил, что на ВДНХ создали три тематические зоны в историческом стиле. Главной изюминкой оформления парка Горького стала космическая тематика.

«Работают пункты проката и фуд-корты. Ждем вас!» — написал Собянин.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщил, что в Москве открылся сезон зимних развлечений. В столице работают 38 катков с искусственным льдом.

Главный каток на Красной площади заработает 29 ноября. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров