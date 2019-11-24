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Почти 1,4 млн человек воспользовались МЦД с начала запуска диаметров

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Почти 1,4 млн человек воспользовались МЦД с начала запуска диаметров

Москва, 24 ноября. Почти 1,4 млн пассажиров перевезли поезда первых двух Московских центральных диаметров за три дня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

23 ноября на МЦД-1 проехали более 130 тысяч человек, а маршрутом МЦД-2 воспользовались 143 тысячи человек. По данным ведомства, на станциях МЦД и пересадочных станциях столичного метро работают более 500 сотрудников.

Напомним, что официально движение по двум Московским центральным диаметрам стартовало 21 ноября. МЦД связали город и область.

Ранее в пресс-службе метро Москвы сообщили, что пассажирам раздали более 40 тысяч бесплатных проездных карт «Тройка».

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в кратчайшие сроки устранить все технические проблемы на МЦД.

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