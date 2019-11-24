Погорельцы из Королева рассказали, как им удалось спастись из страшного пожара

Москва, 24 ноября. Сильный пожар произошел в подмосковном Королеве. Жильцы трехэтажного дома на Первомайской улице рассказали, как спаслись из своих квартир.

Крыша жилого дома на шесть подъездов загорелась вечером 23 ноября. По словам местной жительницы Лидии Токарчук, люди были в панике.

Пахло гарью и пластиком, повсюду были слышны крики, добавила она.

«Все убегали. Сначала схватили документы — выбежали. Потом разрешили взять вещи первой необходимости», — сказала Токарчук, ее слова передает «360».

Пожарные оперативно приехали к месту ЧП, огонь удалось полностью ликвидировать в течение нескольких часов. Общая площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, здание сильно пострадало от огня.

Сорок погорельцев временно разместили в Центре культуры и досуга. Власти пообещали оказать пострадавшим материальную помощь.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников ГИБДД помогли спасти жильцов многоэтажки в Щелково.