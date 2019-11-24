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Метро Москвы запустило опрос о качестве поездок на МЦД

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Метро Москвы запустило опрос о качестве поездок на МЦД

Москва, 24 ноября. Столичный метрополитен запустил опрос среди пассажиров Московских центральных диаметров, сообщили в пресс-службе подземки.

На всех станциях МЦД москвичи смогут оставить свои пожелания о работе МЦД. Мнение пассажиров важно для доработки сервиса и инфраструктуры.

Горожан попросили оценить комфортность поездок на поездах первых двух диаметрах и рассказать о возникших трудностях. Все предложения и пожелания будут переданы в РЖД и ЦППК.

Напомним, что 21 ноября заработали МЦД-1 и МЦД-2, которые соединили столицу и Московскую область. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в кратчайшие сроки устранить все недочеты в работе диаметров.

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