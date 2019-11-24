Москвичей пригласили на семинары о бизнесе в офисах «Мои документы»

Москва, 24 ноября. Семинар о защите интеллектуальной собственности пройдет в офисе «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты проведут бесплатные курсы для предпринимателей с 25 ноября по 1 декабря. В офисе «Мои документы» на Пресненской набережной, 2 молодежь научат схеме легализации товарного знака.

Участникам лекции расскажут о роли бренда и узнаваемости торговой марки. 26 ноября в Преображенском проведут мастер-класс по созданию декоративных поделок к Новому году.

В офисах «Мои документы» в Центральном административном округе Москвы расскажут о принципах предпринимательства для женщин.

Ранее сообщалось, что 23 ноября в «Цифровом деловом пространстве» состоялся форум о финансовой грамотности для женщин. Успешные бизнесмены представили интересные проекты и ответили на вопросы москвичей.