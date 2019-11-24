Собянин поблагодарил матерей за заботу и чуткость

Москва, 24 ноября. Сергей Собянин поздравил женщин с Днем матери, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Градоначальник считает, что для каждого мать является самым близким и родным человеком.

«Любимые наши, заботливые, чуткие, мудрые. От всего сердца поздравляю вас с праздником!» — написал он на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что столичные власти уделяют внимание поддержке материанства, помогают многодетным семьям. В городе активно развивается социальная инфраструктура, которая снимает с женщин часть груза по воспитанию детей.

Это и детские сады, и группы продленного дня, и кружки для развития талантов ребенка. Ранее Собянин рассказал, что в ближайшие три года планируется построить 30 поликлиник.

К поздравлениям с Днем матери присоединился губернатор Московской области Андрей Воробьев.