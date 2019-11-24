Москва, 24 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери, он поблагодарил матерей за тепло и заботу. Поздравление главы региона появилось в соцсетях.

Воробьев назвал любовь матери к ребенку бесстрашной и беззаветной. Губернатор восхитился, как им удается делать одновременно десятки дел и все успевать.

«Матери воспитывают детей в одиночку, делают брошенных детей родными, совмещают материнство с работой и бизнесом», — отметил он.

На встрече с матерями Подмосковья он вручил награды «Материнская слава».

24 ноября в России отмечают День матери. Дети дарят своим родителям подарки, говорят теплые слова и благодаря за заботу.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили в столичные парки отметить День матери. Для них подготовили праздничную программу с концертами, танцами и образовательные мастер-классами.