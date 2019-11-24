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Воробьев поздравил женщин с Днем матери

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Воробьев поздравил женщин с Днем матери

Москва, 24 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери, он поблагодарил матерей за тепло и заботу. Поздравление главы региона появилось в соцсетях.

Воробьев назвал любовь матери к ребенку бесстрашной и беззаветной. Губернатор восхитился, как им удается делать одновременно десятки дел и все успевать.

«Матери воспитывают детей в одиночку, делают брошенных детей родными, совмещают материнство с работой и бизнесом», — отметил он.

На встрече с матерями Подмосковья он вручил награды «Материнская слава».

24 ноября в России отмечают День матери. Дети дарят своим родителям подарки, говорят теплые слова и благодаря за заботу. 

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили в столичные парки отметить День матери. Для них подготовили праздничную программу с концертами, танцами и образовательные мастер-классами.

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