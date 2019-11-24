Станцию МЦД-2 «Пенягино» откроют 24 ноября

Москва, 24 ноября. Новая станция второго Московского центрального диаметра «Пенягино» откроется для пассажиров в воскресенье, сообщили в Минтрансе Московской области.

Пассажиры могут проехаться по МЦД-2 от новой станции после 18.00. Здесь обустроены переходы и платформы, устновлены турникеты, готовы к работе лифты.

Для маломобильных граждан сделали эскалаторы. В кассах установили оборудрвание по продаже билетов. Открытие станции «Пенягино» позволит жителям района Павшинская Пойма воспользоваться поездами второго диаметра.

Продолжается благоустройство территории возле новой станции, пишет РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия-1» сообщил, что все технические проблемы МЦД будут устраняться в кратчайшие сроки. Он напомнил, что также происходило при запуске МЦК.