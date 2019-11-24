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Туманы и ледяной дождь ожидают москвичей на следующей неделе

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Туманы и ледяной дождь ожидают москвичей на следующей неделе

Москва, 24 ноября. Туманы и дымки ожидаются в столичном регионе на следующей неделе, рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 27 ноября в Москве пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится до 0 градусов. В четверг воздух будет очень влажным, вечером прогнозируется сильный ледяной дождь.

Видимость на дорогах значительно ухудшится. 29 ноября и в выходные в ночное время суток ожидаются околонулевые температуры. По словам Тишковца, москвичам не понравится морось по утрам.

Могут начаться проблемы с авиасообщением, на дорогах будет скользко, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что последние несколько дней москвичи испытывают сильные головные боли из-за резкого скачка атмосферного давления.

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Источник: РИА Новости
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