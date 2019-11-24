Синоптики объяснили сильные головные боли москвичей высоким давлением

Москва, 24 ноября. Резкому похолоданию в Москве сопутствует повышенное атмосферное давление, которое может вызвать сильные головные боли.

Такая погода соответствует спастическому типу и влияет на самочувствие горожан. Москвичи с повышенным артериальным давлением могут почувствовать также боль в области сердца.

Врачи рекомендуют не перегружать организм физическими нагрузками, следить за режимом сна, побольше отдыхать. Некоторым следует принимать седативные препараты растительного происхождения.

По данным синоптиков, в середине дня атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе в норме.

Ранее сообщалось, что в воскресенье температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса мороза, в Московской области будет на 2 градуса холоднее.