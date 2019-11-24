Бесплатные экскурсии проводят в музее Победы в День матери

Москва, 24 ноября. В музее Победы на Поклонной горе в Москве проводят бесплатные экскурсии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция приурочена к Дню матери, его ежегодно отмечают 24 ноября. Москвичам рассказывают о подвиге солдатских матерей, которые обеспечивали надежный тыл.

Гостям музея рассказали об истории Великой Отечественной войны, о ходе боевых действий. В зале аллеи славы они увидели проекцию главных событий 1941-1945 гг.

Здесь представлена хроника с момента объявления о нападении фашистской Германии и до водружения советского флага над зданием Рейхстага в Берлине.

После лекции для гостей музея Победы состоится праздничный концерт.